KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 20:09
Pomem genel saglik cildiye

Merhabalar bacagim cocukken yandi alt ust sag bacagimda buyuk yanik izi var genel sagliktan elenir miyim? Subayliktan bu yuzden elediler fakat doktor polisligi dene istersen demisti ben simdi gecer miyim bilmiyorum konu hakkinda yardimci olabilir misiniz?

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