Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2025 20:44
GYS'de idare memurluğumu şeflik mi?

Sa arkadaşlar gys de idare memuru mu yoksa şeflik mi bilemiyorum,ayrıca ŞEF bizim kurumda yok görmedim de,nedir bu şeflik ne iş yapar maaşı nedir bilenler cvp verebilirmi acaba ???


korumabitkii
Aday Memur
20 Haziran 2025 20:49
Kardeşim şefler denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışıyor ve maaşları ikm ye göre 3-5 bin fazla diye biliyorum

AKINCIBEYİİİ
20 Haziran 2025 20:56
İdare memurluğu bence daha iyi

KNY46
Memur
20 Haziran 2025 21:45

Neden ?? Neye göre bilmediğim için soruyorum

AKINCIBEYİİİ, 54 dk. önce
İdare memurluğu bence daha iyi
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