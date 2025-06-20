Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Haziran 2025 21:12
rapor hakkında

Seminer döneminde cumartesi günü özel hastaneden rapor almak mı yoksa pazartesi aile hekiminden rapor almak mı daha iyi olur.uzun zamandır almamıştım ne yapsam ?


kimininduası
Memur
20 Haziran 2025 21:41

Cumartesi rapor alırsanız 7 günlük almanız lazım. Çoğu doktor bu kadar uzun rapor vermiyor.

Aile hekimi de 5 gün verirmi bilmiyorum.

Bu ara polisler sebebiyle doktorların başı dertte, çoğu soruşturma geçiriyor

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