Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Haziran 2025 21:24
Yurtdişı görevlendirmesi

Yurtdışı görevi için aylık ne kadar maaş verilir eczacı

Çok Yazılan Konular

Ek Mesai Saatlik ÜcretiBaşka BölümÜnvan Degisikligi Sonrası Aile Birliği250 Bin Promosyon Olabilir mi?Polis-Tıbbi Sekreter Eş DurumuPolis-Hemşire Eş DurumuÜnvan Değişikliği Refakat İzniİl Dışı Atama Haziran İlk Hafta BaşlamalıTaşınır Kayıt Yetkilisi (Ayniyat Demirbaş Deposu)

Sözlük

necmettin erbakan'ın memura yüzde 50 zam vermesi 3 Üzülmüyorum. 8 başı ağrımak 1 iletiler bölümünde olup sözlükte olmayan şey 8 Otellerdeki bez terlikler 2 yatırım araçları 1 Bi Mola Yarışma Anketi 2 tevriye 1 gözyaşı 1 anlamsızlık 1

Son Haberler

TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!Otel müdürünün keyfi tavrı manevi tazminata mahkum ettirdiİmamoğlu'nun babasına ait olduğu iddia edilen arazide arama yapıldıDenize giren genç acil tıp teknisyeni boğulduİBB soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması