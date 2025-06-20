Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2025 21:44
2012 memur maaşı, araç fiyatları. 2025 memur maaşı araç fiyatları

2012 de ortalama memur maaşı 1800 tl iken o dönemin son modeli sıfır Wolkswagen polo 30 bin tlymiş, şuan memur maaşı 44 bin sıfır polo bulamadım ama en temizini örnek verirsek 1.550.000 tl. O dönem bir memur maaşının 16 ayıyla son model sıfır bi polo alırken şuan aynı memur 35 ay çalışarak o poloyu alıyor 16 ay nere 35 ay nere. O da yerinde durursa fiyat yerinde durmayacağına göre sittin sene alamıyo, maaş durumuna böyle bakalım, %2.5 yok %3 enflasyon farkıyla bi yere varamayız. Battığımızı kanıtlamak için daha nasıl bi örnek lazım acaba ortalama 5 milyon olan ev fiyatlarından bahsetmiyorum bile.

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