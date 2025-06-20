Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Haziran 2025 22:50
eş durumu tayini özel sektör yardım
merhaba bu ay eş durumu tayini isteyeceğim. eşimin aynı ilde 4 yıl içinde 720 iş günü sigorta ödemesi var fakat aralarda farklı ilden yatan kısımlarda var. sorun olur mu ?

Çok Yazılan Konular

Ek Mesai Saatlik ÜcretiBaşka BölümÜnvan Degisikligi Sonrası Aile Birliği250 Bin Promosyon Olabilir mi?Polis-Tıbbi Sekreter Eş DurumuPolis-Hemşire Eş DurumuÜnvan Değişikliği Refakat İzniİl Dışı Atama Haziran İlk Hafta BaşlamalıTaşınır Kayıt Yetkilisi (Ayniyat Demirbaş Deposu)

Sözlük

kızım sana diyorum gelinim sen anla 1 alarm 2 mesafeli davranmak 1 Otellerdeki bez terlikler 2 toplu taşıma araçlarındaki anlamsız koku 3 bir ölünün anı defteri. 5 Bi Mola Yarışma Anketi 2 başı ağrımak 1 çaylakken bi anda yazar olmak 1 Atabetü'l-Hakayık 1

Son Haberler

Putin: Rus askerinin ayak bastığı her yer bizimTrump'tan İran'a en fazla iki hafta süreEnformasyon Savaşının Kalesi!İnkumu tatil beldesinde 2 gün denize girmek yasaklandıYKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması