Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Haziran 2025 22:50
Eş Durumu Tayini Özel Sektör

merhaba bu ay eş durumu tayini isteyeceğim. eşimin aynı ilde 4 yıl içinde 720 iş günü sigorta ödemesi var fakat aralarda farklı ilden yatan kısımlarda var. sorun olur mu ?

Çok Yazılan Konular

Ek Mesai Saatlik ÜcretiBaşka Bölüm250 Bin Promosyon Olabilir mi?İl Dışı Atama Haziran İlk Hafta BaşlamalıTaşınır Kayıt Yetkilisi (Ayniyat Demirbaş Deposu)İl İçi Tayinden Sonra İllerarası TayinAtama Tebligatİller Arası Nakillerde Kadrolar Nasıl Belirleniyor?Ünvan Değişikliği Polis-Hemşire Eş Durumu

Sözlük

anlamsızlık 1 toplu taşıma araçlarındaki anlamsız koku 3 tevriye 1 güne bir söz bırak 5 çaylakken bi anda yazar olmak 1 Atabetü'l-Hakayık 1 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 3 yatırım araçları 1 aklından geçeni söylemek 2 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 3

Son Haberler

İDDK, görevde yükselme kapsamında kalkınmada öncelikli yörelere atanan müdürleri haklı buldu21 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıklarıİmamoğlu'nun babasına ait arazide arama yapıldıMinguzzi cinayeti davasında yeni gelişmeBakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması