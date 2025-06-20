Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Haziran 2025 22:51
İl içi tayinden sonra illerarası tayin

İl içinde tayinden sonra illerarası tayin için kaç yıl beklemek lazım

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