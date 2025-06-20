İBB Memurluk

Arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar İBB, İETT ve İski'ye atanan arkadaşları tek tek kutlarım.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalışan arkadaşlara bir şeyler sormak istiyorum. Cevaplamanızı temenni eder her bir cevap için teşekkürlerimi sunarım.

1. Evrakları teslim ettik ve arşiv araştırmamız olumlu sonuçlandı diyelim göreve ilk defa atandık aday memur olarak mı başlıyoruz? O süreç nasıl oluyor eğitimler mi oluyor? Yoksa direkt kurumda işe mi başlıyoruz?

2. Tahmini yeni girenlerin maaşı temmuz sonrası gelecek enflasyon zammı ile sds dahil ne kadar olur?

3.Yan haklarımız nelerdir (prim, ikramiye promosyon, sosyal destek, yemek, servis vs.)

4. Son olarak atanan kişiler tam olarak nerelerde çalışıyor? Herhangi uzak bir yere veriyorlar mı?