Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2025 23:05
sözleşmeliden memurluktan muvazzaf subaylığa geçiş

adalet bakanlığında sözleşmeli memur olarak çalışırken (1 yılı doldurmamış) tsk muvazzaf subaylığı kazanıp geçiş yapılabilir mi?

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