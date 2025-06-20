Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2025 23:33
hem adalet önlisans hem de herhangi bir lisans mezunu olanların durumu?

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki personel alımında adalet önlisans mezunları ile hukuk lisans mezunlarına öncelik verildi ve her mezuniyet türüne göre ayrı ayrı değerlendirme yapılacağı açıklandı. Ben bu değişiklikleri yararlı buluyorum, ancak hem adalet önlisans hem de başka bir lisans bölümünden mezun olanların durumu belirsiz. Bu avantajdan yararlanabilecekler mi?

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