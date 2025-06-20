Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 23:57
Tgrt haber polis sorunlarını haber yaptı

Sesimiz duyuluyor


reis5854
Aday Memur
21 Haziran 2025 00:04
sonuç

Dnipro06
Aday Memur
21 Haziran 2025 00:09
reis bu meslekte beklemeyi öğrendik bizim sayemizde sizde hakkınızı nasıl alacağınızı öğreneceksiniz

ALTARİN OĞLU
Şef
21 Haziran 2025 02:58
300 bin kisiden 4500 kisi tweet atmis. Olur olmaz bilmem ama isin sonunda guzel birsey olursa tweet atmayanda yararlanacak. Tweet atilmasa hangi gazeteci ogrenecekti hangi vekil komusacakti. inanmiyorsaniz bile geride kalin moral bozmayin bence.

polsserdal
Aday Memur
21 Haziran 2025 09:14

Öğrenilmiş çaresizlik onlardaki


ayzıngard
Aday Memur
21 Haziran 2025 09:22

Sonuç sen gibi EDİT dangalaklarn susması

reis5854, 10 saat önce
sonuç
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEkşi Sözlük'te polisler için başlık açıldıŞükürcüler kabak tadı vermeye başladınız2025 yılı istihdam açıklayan illerKurban bayramı ödüllendirmesiÖzel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinde artış iddiasıMazeret ataması 2025İstifa mantıklı geliyor artıkX etkinlikleri (TEK BAŞLIK)

Sözlük

toplu taşıma araçlarındaki anlamsız koku 3 alarm 2 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 3 aklından geçeni söylemek 2 mesafeli davranmak 1 takır tukur yazmak 2 Bi Mola Yarışma Anketi 2 tevriye 1 bir ölünün anı defteri. 5 eşler arasındaki eğitim farkı 1

Son Haberler

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Alan Yeni Şirketler AçıklandıYKS maratonu TYT ile başladıMEB'de ödül alan personeller Ağustos ayı sonunda belli olacakTürkiye'nin Ulaştırma Koridorları ve Lojistik Gücü ArtıyorTicaret Bakanlığı'ndan gümrüklerde zehir tacirlerine ağır darbe

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması