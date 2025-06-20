Tgrt haber polis sorunlarını haber yaptı

300 bin kisiden 4500 kisi tweet atmis. Olur olmaz bilmem ama isin sonunda guzel birsey olursa tweet atmayanda yararlanacak. Tweet atilmasa hangi gazeteci ogrenecekti hangi vekil komusacakti. inanmiyorsaniz bile geride kalin moral bozmayin bence.

300 bin kisiden 4500 kisi tweet atmis. Olur olmaz bilmem ama isin sonunda guzel birsey olursa tweet atmayanda yararlanacak. Tweet atilmasa hangi gazeteci ogrenecekti hangi vekil komusacakti. inanmiyorsaniz bile geride kalin moral bozmayin bence.