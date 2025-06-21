Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


21 Haziran 2025 00:11
4b li atandıktan sonra kadrolu başka yere atanmak

Sağlık bakanlığının sözleşmeli personel alımında elektrik teknisyeni olarak ankara eğitim araştırma hastanesine atandım işe başladıktan 2 gün sonra Msbnin memur alımı açıklandı kadrolu olarak msb de yine kendi bölümümden atanmışım ne yapıcam kafam çok karıştı çalışma şartaları maaş çok farklı olurmu bide hastanede döner sermaye varmış geçiş yapabiliyormuyum yapmalımıyım

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