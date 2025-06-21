Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2025 00:21
Sıra tayin ile ilgili !..
100 puanlık bir soru arkadaşlar? sıra bekleyen arkadaşların 2.sira calistirma işlemi 12 Ağustos tarihinde olacak. bu tarihten önce il içi ve il dışı mazeret atamalari var... peki sıra tayini bekleyen kişilerin okulları mazeret başvurularına da açılacak mı? acilacaksa sıra tayinleri çok anlamsız ..dostlar alışverişte görsün misali. açılmaz ise mazeret başvurusu için daha az okul acilacak demek ...sizce nasıl olur?

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