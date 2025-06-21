Sıra tayin ile ilgili !..

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ar-Ge biriminde çalışan öğretmen görevleri.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl dışı nasıl iptal edilir?Öğretmenlere yapılacak olan güvenlik soruşturmasında kalıcı olarak askıya alınan twitter hesaplarınıEngelli Raporu ve Mazeret TayiniÖğretmenlik ki idarecilik mi ?İl Emri hakkındaTayin Olamama(Sistemi Kitlediler)Maarif Modeli Eğitici Eğitimiİl içi seminer yeri sorunu?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması