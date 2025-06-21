Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2025 00:21
Sıra tayini bekleyen kişilerin okulları mazeret başvurularına da açılacak mı?

100 puanlık bir soru arkadaşlar? sıra bekleyen arkadaşların 2.sira calistirma işlemi 12 Ağustos tarihinde olacak. bu tarihten önce il içi ve il dışı mazeret atamalari var... peki sıra tayini bekleyen kişilerin okulları mazeret başvurularına da açılacak mı? acilacaksa sıra tayinleri çok anlamsız ..dostlar alışverişte görsün misali. açılmaz ise mazeret başvurusu için daha az okul acilacak demek ...sizce nasıl olur?


bahçesaray
Şef
21 Haziran 2025 08:35
açılmıyor

beyazıt44
Aday Memur
21 Haziran 2025 09:29

2025 İl içi atama kılavuzunu okursanız sorunuza cevabı kolay bir şekilde bulabilirsiniz.


majesteleri7
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 12:11

Sırayla bu işler parayla değil fazla kafa yorma


majesteleri7
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 13:54

Sıra işi öyle olmaz gidecek adamdan haberi olan orayı yazar.sıra 40 tercih olmalı.örneği oldu işte benim bildiğim yüksek adamların gidecek adamdan haberi yokmuş yazmamışlar düşük puanlı biri atandı şimdi hayıflanıyolar bilseydik biz yazardık diye

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