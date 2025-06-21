Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2025 00:35
İmamhatip ortaokulu

Herhangi bir lise bünyesi altında bulunmayan proje olmayan İmam Hatip ortaokullarının bazıları kendisi sınavla öğrenci seçiyor. Öğrencinin evi okula 100 metre yakında olsa da öğrenciyi kaydetmiyor. Ancak bilsem ya da sporcu ise olur diyor. Keyfi insiyatif uyguluyor.Proje olmayan İmam Hatip ortaokullarının sınav yapması ne kadar usule uygun. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkürler

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