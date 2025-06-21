Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2025 00:35
Proje olmayan İmam Hatip ortaokullarının sınav yapması ne kadar usule uygun?

Herhangi bir lise bünyesi altında bulunmayan proje olmayan İmam Hatip ortaokullarının bazıları kendisi sınavla öğrenci seçiyor. Öğrencinin evi okula 100 metre yakında olsa da öğrenciyi kaydetmiyor. Ancak bilsem ya da sporcu ise olur diyor. Keyfi insiyatif uyguluyor.Proje olmayan İmam Hatip ortaokullarının sınav yapması ne kadar usule uygun. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkürler


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Haziran 2025 01:10

Keyfi olduğunu nerden biliyorsun yonetmeligi açıp okudun mu ? Sinav hakkı var


Mechulbilgin
Aday Memur
21 Haziran 2025 01:47

Gayet iyi okudum. Sınav lise bünyesinde olan proje ortaokullarda var. Bu yerel.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Haziran 2025 02:07

Yerel imamhatiplerde sinav hakkına sahip.

Mechulbilgin, Bugün

Gayet iyi okudum. Sınav lise bünyesinde olan proje ortaokullarda var. Bu yerel.


bahçesaray
Şef
21 Haziran 2025 08:33
sadece proje okullar içindeki ortaokullar yapa bilir,

Drm123
Aday Memur
21 Haziran 2025 10:08

Sınav hakkı var. Tekrar okuyun.


majesteleri7
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 12:10

Selam imamhatiplim selam senin ruhuna.selam tertemiz kalbe o körpe dimağlara.selam sizden yükselen güzel sadaya selammm


m.r_f
Şube Müdürü
21 Haziran 2025 14:01

Biri var diyo, biri yok diyo. Kimse de "şuraya ilgili yönetmeliğin maddesini yazayım, yönetmeliğin linkini atayım" demiyo. Bu konuyu sırf bilgi edinmek için takip ediyorum ama kör dövüşünden başka bir şey yok.

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