Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2025 06:10
il dışı seminer son başvuru tarihi var mı? (2025)

arkadaşlar ailevi bazı sebeplerle bu hafta telefona ve internete hiç bakamadım. bulunduğumuz ilde seminer yapmak için son başvuru tarihi var mıydı? pazartesi sabahı yetiştirsek kabul olur mu acaba?


konaklamacii
Aday Memur
21 Haziran 2025 07:15

Oyle bir tarih bende goremedim hocam. Once okula sonra yapmak istediginiz yere dilekce vereceksiniz yeterli. Gitmek istedigim yere dilekcemi watsapp tam attim kabul ettiler. Sizde sansinizi deneyin.


veli parsadan
Aday Memur
21 Haziran 2025 07:28

gitmek istediğim yerde sıkıntı olmaz da çalıştığımm yer sıkıntılı. mesaj yazdım bakalım ne sonuç alacağız.

konaklamacii, 7 saat önce

Oyle bir tarih bende goremedim hocam. Once okula sonra yapmak istediginiz yere dilekce vereceksiniz yeterli. Gitmek istedigim yere dilekcemi watsapp tam attim kabul ettiler. Sizde sansinizi deneyin.


konaklamacii
Aday Memur
21 Haziran 2025 10:53

En fazla ıslak imzalı yada kendiniz vereceksiniz dilekçeyi gibi bir sorun olabilir başka ne olabilirki.

veli parsadan, 7 saat önce

gitmek istediğim yerde sıkıntı olmaz da çalıştığımm yer sıkıntılı. mesaj yazdım bakalım ne sonuç alacağız.


majesteleri7
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 12:08

Son fırsatı kaçırmayın sınırlı sayıda kontenjanlar için kampanyamız devam etmektedir

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Ar-Ge biriminde çalışan öğretmen görevleri.%40 engelli raporu olan bir öğretmen mazeret tayinine başvurabilir mi?Güvenlik soruşturmasında kalıcı olarak askıya alınan twitter hesaplarıİl dışı nasıl iptal edilir?Proje olmayan İmam Hatip ortaokullarının sınav yapması ne kadar usule uygun?Öğretmenlik ki idarecilik mi?Engelli öğretmenler için il emri uygulaması yapılır mı?Maarif Modeli Eğitici Eğitimi tarihi ne zaman? (2025)İl içi seminer yeri sorunu?

Sözlük

kendini hep haklı gömek 3 cümle yetmezliği 2 takır tukur yazmak 2 anlamsızlık 1 Erkek adam altını beyler doldursun 3 başı ağrımak 1 günün filmi 5 yks 2025 1 Bi Mola Yarışma Anketi 2 eşler arasındaki eğitim farkı 3

Son Haberler

Malulen Emekli Vefat Ettiğinde Kız Çocuk Aylık Alabilir Mi?Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya YapılacakKurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyorİran, diplomatik görüşmeler için ABD'ye güven duymuyorAnkara Organize Sanayi'de Gaz Sızıntısı: 2 Kişi Öldü, 3 Yaralı

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması