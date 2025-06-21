Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2025 06:10
il dışı seminer son başvuru tarihi

arkadaşlar ailevi bazı sebeplerle bu hafta telefona ve internete hiç bakamadım. bulunduğumuz ilde seminer yapmak için son başvuru tarihi var mıydı? pazartesi sabahı yetiştirsek kabul olur mu acaba?

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