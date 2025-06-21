Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2025 07:38
Cte görevde yükselme disiplin soruşturması

Disiplin cezam var cte gys sınavına girebilir miyim. Girersem mulakattami elerler. Yada ceza silindikten sonra girebilirmiyim. Disiplin cezası olupta kazanan hic duydunuz mu


Ankaralı06006
Aday Memur
21 Haziran 2025 08:19

Uyarı kınamaysa girebilirsin kazanda bilirsin

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