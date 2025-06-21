KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Haziran 2025 13:15
Adalet Bakanlığı Bir Türlü Gelmeyen Alımı

Merhabalar. Adalet Bakanlığı'nın bu yıl bitmeden alım yapma ihtimali var mı? Sağlık Bakanı gibi net konuşmalar ya da atamaya dair hiç bir bilgi gelmiyor Yılmaz Tunç Beyden. Neredeyse hiç bu konu hakkında konuşmadığı için endişeliyim. Eğer Sağlık Bakanlığının ikinci alımı da beklerse 2026 yılı gibi gözüküyor en erken. Tek kafama takılan şey Adalet bakanlığında personel boşluğu olmasına rağmen bunu gidermek için hiç çaba sarf etmemesi düşündürmüyor değil.

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