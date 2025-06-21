Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Haziran 2025 14:06
Refakatçi Izni Hakkinda

Herkese selamlar

Annem dizinden ameliyat olacak. Ameliyati ozel hastanede olacak. Yanında kalacak kimse yok. Özel hastanede refakatci izni alinabiliyor mu? Saglik daire kabul ediyor mu?

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