Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Haziran 2025 14:06
Refakatçi izni

Herkese selamlar

Annem dizinden ameliyat olacak. Ameliyati ozel hastanede olacak. Yanında kalacak kimse yok. Özel hastanede refakatci izni alinabiliyor mu? Saglik daire kabul ediyor mu?


poliscemal
Aday Memur
21 Haziran 2025 17:02
özel hastaneden de refakatçi izni alabilirsin, fakat raporda belirtilen hayati tehlikesi vardır hayatını tek başına idare edememektedir ve yakın bakıma muhtaçtır yazması lazım. Dizinden ameliyat için doktor hayati tehlike verir mi bilmiyorum. geçmiş olsun

Fikret6024
Aday Memur
21 Haziran 2025 17:54

Özel hastanelerden o yetkiyi aldılar diye biliyorum.Devlet Hastanesi'ndeki kurul veriyor.


KingDrummer
Şube Müdürü
21 Haziran 2025 18:13

Sağlık dairenin kabul edip etmemesi bir yana özel hastaneler bu raporları genelde kendileri yazmak istemiyorlar. Bana zamanında devletin üniversite hastanesi bile yazmamıştı. Belli bir hastaneye yönlendirmişlerdi beni. Zaten refakatçi izni alamadan da vefat etmişti babam.


Yigido155
Aday Memur
21 Haziran 2025 21:28

Ben 3 yıl önce almıştım özel hastaneden refakatçi izni. Raporda ne yazılması gerektiği zaten onlarda matbu onları kendileri biliyor. Siz doktorla görüşün uygun görürse sekreteri yazar diğer doktorlara imzalatır 1 2 saate hazırlar

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