Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


21 Haziran 2025 16:30
Teiaş Ankara

Merhaba.Kısmet olursa Temmuz atamasında İşletme kodundan yazmayı düşünüyorum.Kurumda olup lojman servis çalışma şartları açısından bilgi vermek isteyen olursa sevinirm.

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