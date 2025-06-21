Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2025 19:17
Adli ve İdari Soruşturma. İhraç talebi.
Adalet Bakanlığında cezaevi ikm'yin. hükümlünün biri bana saldırdı. Bende kendimi korudum. Diğer hükümlerin ifadesi ile Savcılık Tehdit, hakaret, yaralama, hürriyeti yoksun bırakmadan bana dava açtı. Bu nedenle 18 aydır görevden uzaktayım. Mahkeme aşamasında tahliye olan hükümlüler benim hükümlüye vurmadığımı, diğer memurların hükümlüyü götürürken tartakladıklarını beyan etmişlerdir. Mahkeme önceki ifadelerini sordu. Bir Basmemurun baskısı ile aleyhe ifade verdiklerini beyan ettiler. şimdi sormak istediğim dosyam ihraç talebi Yüksek disiplin kurulu, beni yüz kızartıcı harekette bulunmaktan ihraç etmek istiyor; lakin bu maddeler yüz kızartıcı değil. Değerli tecrübeli arkadaşların fikirlerini almak istiyorum.

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