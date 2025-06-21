Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2025 19:18
Promosyon hakkında soru.
merhaba arkadaşlar cezaevi personelleri olarak zorlu görev ifa etmekteyiz. şuan cte de onlarca memur görevden uzaktadır. 2/3 maaş almaktadır. Açıkta olanlar promosyon alırlar mı

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