Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2025 20:29
bu hususta KVKK nasıl işler?

merhabalar,

engelli öğretmenim ve mümkün olsa müdürümün hatta hiç kimsenin bu durumdan haberdar olmasını istemezdim.

hal böyle iken il mem ana sayfası üzerinden norm fazlası listesinde o öğretmen arkadaşların bu bilgileri başkaları ile de paylaşılmış oluyor.

ne yapmak lazım acep? pat diye dava açmak da doğru değil gibi ama başka yol kalmassa napıcam bilmiyorum.

(Norm fazlası durumda değilim henüz ama öyle bir ihtimal var ağustos gibi )


uzmanogretmjen
Aday Memur
21 Haziran 2025 20:33

mesela kar tatili oluyor normal memur kar tatili olmazken hamile ve sakat memurlar kar tatili oluyor bu tarz şeyler için idarenin bilmesi gerek bence özürlü personeli kim diye


kimuni
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 20:39

Ben sakat falan değilim ve engel grubu psikiyatrik. İşbu nedenden dolayı hiçkimsenin bu durumdan haberdar olmasını istemem. Bence bu benim doğal hakkım.


kimuni
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 20:40

Bunu kullanan idareciler dahi varmış.


bahçesaray
Şef
21 Haziran 2025 20:59
işyerinde gizlilik olmaz,
kimuni, 24 dk. önce

Ben sakat falan değilim ve engel grubu psikiyatrik. İşbu nedenden dolayı hiçkimsenin bu durumdan haberdar olmasını istemem. Bence bu benim doğal hakkım.


kimuni
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 21:01

bal gibi olur!

sağlık bilgileri gizlidir ve herkesle paylaşılamaz!

bahçesaray, 4 dk. önce
işyerinde gizlilik olmaz,
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