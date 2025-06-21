Psikiyatrik engel durumu KVKK kapsamında mıdır?

merhabalar,

engelli öğretmenim ve mümkün olsa müdürümün hatta hiç kimsenin bu durumdan haberdar olmasını istemezdim.

hal böyle iken il mem ana sayfası üzerinden norm fazlası listesinde o öğretmen arkadaşların bu bilgileri başkaları ile de paylaşılmış oluyor.

ne yapmak lazım acep? pat diye dava açmak da doğru değil gibi ama başka yol kalmassa napıcam bilmiyorum.

(Norm fazlası durumda değilim henüz ama öyle bir ihtimal var ağustos gibi )