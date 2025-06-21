Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2025 20:29
Psikiyatrik engel durumu KVKK kapsamında mıdır?

merhabalar,

engelli öğretmenim ve mümkün olsa müdürümün hatta hiç kimsenin bu durumdan haberdar olmasını istemezdim.

hal böyle iken il mem ana sayfası üzerinden norm fazlası listesinde o öğretmen arkadaşların bu bilgileri başkaları ile de paylaşılmış oluyor.

ne yapmak lazım acep? pat diye dava açmak da doğru değil gibi ama başka yol kalmassa napıcam bilmiyorum.

(Norm fazlası durumda değilim henüz ama öyle bir ihtimal var ağustos gibi )


uzmanogretmjen
Aday Memur
21 Haziran 2025 20:33

mesela kar tatili oluyor normal memur kar tatili olmazken hamile ve sakat memurlar kar tatili oluyor bu tarz şeyler için idarenin bilmesi gerek bence özürlü personeli kim diye


kimuni
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 20:39

Ben sakat falan değilim ve engel grubu psikiyatrik. İşbu nedenden dolayı hiçkimsenin bu durumdan haberdar olmasını istemem. Bence bu benim doğal hakkım.


kimuni
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 20:40

Bunu kullanan idareciler dahi varmış.


bahçesaray
Şef
21 Haziran 2025 20:59
işyerinde gizlilik olmaz,
kimuni, 2 saat önce

Ben sakat falan değilim ve engel grubu psikiyatrik. İşbu nedenden dolayı hiçkimsenin bu durumdan haberdar olmasını istemem. Bence bu benim doğal hakkım.


kimuni
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 21:01

bal gibi olur!

sağlık bilgileri gizlidir ve herkesle paylaşılamaz!

bahçesaray, 2 saat önce
işyerinde gizlilik olmaz,

kimuni
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 21:07

bence bir idareci böyle bir bilgiyi başkası ile paylaşırsa ceza almalı ve cezası da hafif olmamalı.


bahçesaray
Şef
21 Haziran 2025 21:56
sana yönetmelik, kanun dünyasında başarılar diliyorum, bildiğini yap, anlamadığını yapma.

m.r_f
Şube Müdürü
21 Haziran 2025 22:14

Amirlerin ve özlük dosyasını görmekle yetkili personel vs bu bilgileri görecektir, görmesi de gereklidir. Mesajlarınızdan birinde kullandığınız "sakat falan değilim" lafınız da hoş bir üslup değil, sonuçta engelli kadrosunda bulunuyorsunuz ve bunun fiziki olup olmaması durumu değiştirmez. Bilgilerinizi görüntülemekle yetkili personel istediği zaman girip bakabilir, suç değildir. Bu bilgileri paylaşırsa suç işlemiş olur, ispat edebilirseniz tabi. Alacakları ceza mı? Uyarı belki... Bu bilgilerin ne için kullanıldığı da önemli tabi, ama ispatı çok çok çok zor bir konu. Yazılı ispat lazım, kimse çıkıp da "felanca kişi söyledi" demez.

Benim şahsi fikrim; psikiyatrik engel durumu olan kişilerin öğretmenlik yapmaması. Size de nacizane tavsiyem; bu durumu sebep gösterip geri hizmete başvurun. İlçeye veya il Milli Eğitime geçin, hem kafanız rahat olur, hem de idareciydi, normdu, öğrenciydi uğraşmayın.


kimuni
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 22:23

başüstüne. :D :D :D benim de şahsi fikrime göre siz iş yapmayın oturun evde yemek yiyin desem ne diyeceksiniz . :D :D :D

şunu da yazdınız ya. . .

yanisi bu böyle benlik senlik bir durum değil. doktorlar yapabileceğime dair karar vermişse size bu hususta bir sey söylemek düşmez.

psikiyatrik engele sahip birinin öğretmenlik yapıp yapmaması sizin takdiriniz değil. siz sadece işinizi yapınız (yapabiliyorsanız)

m.r_f, 27 dk. önce

Amirlerin ve özlük dosyasını görmekle yetkili personel vs bu bilgileri görecektir, görmesi de gereklidir. Mesajlarınızdan birinde kullandığınız "sakat falan değilim" lafınız da hoş bir üslup değil, sonuçta engelli kadrosunda bulunuyorsunuz ve bunun fiziki olup olmaması durumu değiştirmez. Bilgilerinizi görüntülemekle yetkili personel istediği zaman girip bakabilir, suç değildir. Bu bilgileri paylaşırsa suç işlemiş olur, ispat edebilirseniz tabi. Alacakları ceza mı? Uyarı belki... Bu bilgilerin ne için kullanıldığı da önemli tabi, ama ispatı çok çok çok zor bir konu. Yazılı ispat lazım, kimse çıkıp da "felanca kişi söyledi" demez.

Benim şahsi fikrim; psikiyatrik engel durumu olan kişilerin öğretmenlik yapmaması. Size de nacizane tavsiyem; bu durumu sebep gösterip geri hizmete başvurun. İlçeye veya il Milli Eğitime geçin, hem kafanız rahat olur, hem de idareciydi, normdu, öğrenciydi uğraşmayın.


kimuni
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 22:32

A teşekkür ederim. Bence bir öğretmenin bu konuda bilgili olması güzel bir şey. Aslında burda birisi çıkıp bir örnek paylaşırsa güzel olurdu.

üstteki üye demiş ki ispatı çok zor , bence zor değil.

ben sonuçta paylaşılmasını istemediğimi bildirmişim idareye ve idarenin dışına çıkmışsa idarenin kusuru var demektir.

değerlendirmem bu şekilde.

neyse ortada fol yok yumurta yok aslında ben elhamdulillah iş konusunda problemsiz biriyimdir. ama orda burda bazı idarelerin bunu kullandığını yazıyorlar çok ağırıma gidiyor açıkçası.

muhtemel bir durumda ne yapacağımızı bilelim isterim.

bahçesaray, 45 dk. önce
sana yönetmelik, kanun dünyasında başarılar diliyorum, bildiğini yap, anlamadığını yapma.
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