Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2025 20:48
2025 gümrük muhafaza memuru maaşı
bu konuda hiç bir bilgi yok polis,öğretmen vs hepsi az çok belli gümrük maaşı ile hiç paylasim yok bilen varsa ne kadar alır bilgi amaçlı soruyorum sadece

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