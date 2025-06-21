2025 gümrük muhafaza memuru maaşı

bu konuda hiç bir bilgi yok polis,öğretmen vs hepsi az çok belli gümrük maaşı ile hiç paylasim yok bilen varsa ne kadar alır bilgi amaçlı soruyorum sadece

bu konuda hiç bir bilgi yok polis,öğretmen vs hepsi az çok belli gümrük maaşı ile hiç paylasim yok bilen varsa ne kadar alır bilgi amaçlı soruyorum sadece