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Editörler : Lanet


21 Haziran 2025 21:27
Humeyni Rejimi Yıkılırsa

İsrail-İran savaşında ola ki Humeyni rejimi yıkıldı ve şah geri döndü İran yine eskisi gibi olamaz çünkü ülkede 47 yıldır Humeyni rejimi hakim ve halk, 47 yıl boyunca islami, yobaz ve baskıcı bir rejim altında yetişmiş, cahil ve kültürsüz bırakılmış, şah devrildiğinde doğmuş olanlar bugün dilekolay 47 yaşında kaldı ki 47 yaşına gelmiş bir insanı değiştirmek ve yol göstermek neredeyse imkansız, şah zamanında ki halkın büyük çoğunluğu hayatta değil hayatta olanlarda dünyanın farklı yerlerine dağılıp kök salmış. Öyle ki bu saatten sonra şahın varislerinin İran üzerinde hak iddia etmesi de pek mantığa uygun düşmüyor çünkü devlet ve halk 47 yıl önce şahın egemenliğinden çıkmış o bakımdan da rejim yıkılsa bile islam cumhuriyeti değil de normal bir cumhuriyet rejimi getirilebilir ancak mevcut nüfusun yeni bir rejime adapte edilebilmesi de hiç kolay olmaz. Irak'ta Saddam rejimi, Suriye'de Esad rejimi devrildi de ne oldu? Sonuç olarak rejimler yıkılsa bile toplumun eski rejimin etkilerinden temizlenmesi çook uzun yıllar alıyor hatta değişen birşey olmuyor. Müslüman toplumlar ne var ki dünya üzerinde birtakım etkilere farklı istismarlara oldukça açık, birtakım gelenekler, örfler, adetler, inanışlar v.s. dinsel kıstaslara çok rahat sokulabiliyor bu da teknolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeyi engelliyor.

Babam anlatırdı İran şah döneminde nerdeyse Fransa gibiymiş, halkı eğitimli ve modernmiş, ABD'nin devlet yönetimine sızdırdığı CİA ajanları tarafından halk kışkırtılıp şah devrilmiş ve Humeyni getirilmiş.


E.Kayı Han
Editor
21 Haziran 2025 21:48

Konunun ekonomi bölümü ile alakası nedir merak ettim ?


azizgcx
21 Haziran 2025 22:06

Müslüman toplumların dünya üzerinde birtakım etkilere farklı istismarlara oldukça açık olmasının, birtakım gelenekler, örfler, adetler, inanışlar v.s. dinsel kıstaslara çok rahat sokulabiliyor olmasının teknolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeyi engellemesi anlamında değinmiştim öyle ki birtakım islami geleneklerle yaşamak hareket etmek mantıklı düşünüp, hareket etmeyi, gelişmeyi ve ilerlemeyi engelliyor.

E.Kayı Han, 53 dk. önce

Konunun ekonomi bölümü ile alakası nedir merak ettim ?

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