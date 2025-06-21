Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Haziran 2025 21:36
Sosyal hizmetler dairesi başkanlığı yardım

Çocuğumun ameliyat masrafları beni çok zorladı harcamaları ile alakalı dilekçe yazarak daireye gönderdim 1 ay oldu olumlu olumsuz bir dönüş olmadı süreç nasıl işliyor konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilecek var mı

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