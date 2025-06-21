KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Haziran 2025 21:43
2026 KPSS atama durumu
Arkadaşlar bölümüm iktisat 80 -83 puan ile sizce atanır mıyım. hedefim 80 puanın altına inmemek . sizce nasıl çalışmalıyım

enginar123
Aday Memur
21 Haziran 2025 22:15

2026 için bilemeyiz ki

her sınavın dinamikleri farklı.

2024 ile 83 atamak için yeterken 2026 da yetmez belki

belki de 2026 da 83 atanmak için fazla fazla yeten bir puan olur. kim bilir. konuşmak için çok erken.


dmr.salper
Aday Memur
21 Haziran 2025 22:15
peki nasıl çalışmam gerekir

Kenzo123
Memur
21 Haziran 2025 22:21

Niye 80 hedefliyorsunuz. Bir yıllık çalışmayla 80 den fazla alırsınız

dmr.salper, 26 dk. önce
peki nasıl çalışmam gerekir

dmr.salper
Aday Memur
21 Haziran 2025 22:25
valla tavsiyelerinize açığım nasıl çalışmalıyım
Kenzo123, 20 dk. önce

Niye 80 hedefliyorsunuz. Bir yıllık çalışmayla 80 den fazla alırsınız

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 KPSS için 2025 kitapları kullanılır mı?SGKAtama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?KPSS B mi, fabrikaya devam mı ? Kararsızlık2026 KPSS atama durumu Aday memurken ilişiği kesilmesiUzman kadroları mı, düz memurluk mu?Mühendislik mi ,düz memurluk mu?Orman mühendisliği memurluk için elverişli bir tercih mi?Lisans büro personeli maaş

Sözlük

duvar örmek 2 Erkek adam altını beyler doldursun 3 yks 2025 2 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 2 aklından geçeni söylemek 2 eşler arasındaki eğitim farkı 3 anlamsızlık 1 Gram Altın 10.000-TL 3 mutluluktan ağlamak 1 takır tukur yazmak 2

Son Haberler

Potanın Perileri Çeyrek Finalde!Gazeteci Fatih Altaylı Gözaltına AlındıTürkiye'de UNRWA Temsilciliği Açılacak: Anlaşma İmzalandıÜnlü Döner Zinciri Konkordato İlan EttiKarne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması