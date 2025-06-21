Faiz Haramdır! Eyvallah.Peki Çözüm Ne?

Geçen arkadaşlarla konuşuyoruz. Hepimiz Faizin haram olduğunu kabul ettik. Ancak öyle bir durum var ki! Gelde çık işin içinden. Kredi almak zorundayız: Faiz, Kredi Kartı ödüyoruz: Faiz, KMH kullanmak zorundayız: Faiz, Devlete geçikmiş borç ödüyoruz: Faizli. Trafik cezası ödüyorsun, üçgün geciksen Faizli... Emekli ikramiyesini alacak arkadaş parasını vadeliye yatıracak. Yarı yarıya düşen maaşımı karşılarım diyor. Siz olsanız ne yaparsınız. (Lütfen, hakaret etmeden düşüncelerimizi yazalım)

Geçen arkadaşlarla konuşuyoruz. Hepimiz Faizin haram olduğunu kabul ettik. Ancak öyle bir durum var ki! Gelde çık işin içinden. Kredi almak zorundayız: Faiz, Kredi Kartı ödüyoruz: Faiz, KMH kullanmak zorundayız: Faiz, Devlete geçikmiş borç ödüyoruz: Faizli. Trafik cezası ödüyorsun, üçgün geciksen Faizli... Emekli ikramiyesini alacak arkadaş parasını vadeliye yatıracak. Yarı yarıya düşen maaşımı karşılarım diyor. Siz olsanız ne yaparsınız. (Lütfen, hakaret etmeden düşüncelerimizi yazalım)