Gerçek Maneviyat

Din, inanç ve yüce bir güce bağlanmak insanlık varolduğundan bu yana süregelmiştir, tarihte varolmuş dinlerden bugün halen varlığını koruyan dinlere kadar, gerek tek tanrılı gerek çok tanrılı gerekse tanrısız dinlere kadar bütün dinlerin aslında felsefesi hemen hemen aynı zaten bütün dinlerin ortak amacı insanlar arasında adaleti ve dirlik düzeni sağlamaya, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye, akıl, mantık, vicdan çerçevesinde yaşamaya, varolan şeylerin özünden varabileceği yere kadar herşeyin altında yüce bir gücün olduğu konusunda bilinçlendirmeye yöneliktir. Örneğin şu an ki şuurumuz bir maddenin en küçük yapıtaşının atom olduğunu ve atomunda proton, nötron ve elektron gibi parçacıklardan oluştuğunu algılayabiliyor fakat atomu oluşturan proton, nötron ve elektronun nasıl oluşabildiğinin özünden uzayın, evrenin hatta evrenlerin nerelere kadar uzanabildiğine şuur ve mantık gücümüz yetmiyor oysa ki varolan herşeyin altında oluşumunda, belli bir düzen ve hareket içerisinde ilerlemesinde elbetteki birtakım güçler yatıyor örneğin dünya hem kendi ekseninde hem güneş ekseninde sürekli dönmesinde gücünü nereden alıyor? Güneş ısı ve ışık gücünü sürekli nasıl koruyor? Varolan herşey nasıl oluştu, sürdürülebilirliği nasıl sağlanıyor? Yaşam nasıl oluştu? Birtakım yaşam formları sadece dünyamıza özgü mü? Bir aslanın renginin yaşadığı ortama adapte olmuş olması ya da kumda yaşayan bir karıncanın bacaklarının normal karıncaya göre daha uzun olabilmesi rastlantı mı? Herşey bir tesadüf mü? Olaylara bu yönden bakmak lazım.

Ne var ki birtakım şeyler gerçekten bizim algıladığımız ve inandığımız şekillerde mi? Birtakım şeyler gerçekten din kitaplarında anlatıldığı yazıldığı gibi mi? Dünya üzerinde tanrı ve din anlayışı neden toplumdan topluma farklı ve değişik? Neden bir Japon puta tapıyor, bir Fransız ibadet yeri olarak kiliseyi tercih ediyor, bir Türk ya da Arap dini inancını camide namaz kılarak sergiliyor? Oysa ki bir Japon puta tapıyor ama ekonomide ve teknolojide dünyanın en zengin toplumları arasında.