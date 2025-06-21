öğretmenliğe mukayese ile görece daha kazançlı meslekler

merhaba,

arkadaşlar öğretmenlikten memnunum ancak memnun olabileceğim daha başka şeylerde olabilir diye (ki var da :)) bu başlığı açmış bulunuyorum.

sizce yazılım uğraşmaya değer mi ? (yabancı dil bilmekteyim)

cevabınız evet ise ben java programlamaya başlayacağım. (başladım aslında biraz biliyorum ama ...)Başka önerisi olan var mı varsa okumak isterim.

html +css biliyorum (temel) ama bence bu biraz işlevsiz gibi. bir de işlevsiz bir programlama dili daha biliyorum (f77). :))

java güzel olur gibime geliyor ama dediğim gibi farklı fikirleri olan varsa okumak isterim.