Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 00:03
2. şark bitecekken ibgam kabul edilmedi

10 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra 4 yıllık bir şark ilinde 2019 yılında göreve başladım. 2023'te birinci şarkım bitti, 2 kere ipka verdim kabul oldu.

Bu yıl yani 2025 yılında da ipkam kabul olsaydı 4 + 2 kuralından ikinci şark görevini de tamamlamış sayılacaktım. Ama, büro amiri ve şube müdürünün ipka döneminde "ben ipka vereceğim, ben senden memnunum" demesine rağmen (kendilerinin ipka verdiğine inanıyorum) ipkam bozuldu ve tayinim çıktı. Yani 4+2 kuralından faydalanamadım...

Yani ilde henüz 5,5 sene çalışmışken ipkamı bozmuşlar. Ama ilde benden eski olanlar, yani 7 -8-9 senedir ilde çalışanların ipkaları kabul oldu...

Çalıştığım yerde hiçbir rütbeliyle asla bir sorun yaşamadım. Ne FETÖ konularından ne de başka bir konudan asla bir soruşturmam ya da cezam yok, ifade bile vermedim. Çalıştığım birimde ve ilde asla sıkıntılı sorunlu bir personel olmadım. Performans puanlarım hep 5. Başarı belgesi ve taltif alımı konusunda sıkıntı yaşamadım ve bir çok kez aldım. Görev konusunda hiç bir eksiğim yok, aydınlatma oranımız yüzde 90'larda. Yani ipkanın bozulmasına gerekçe olacak hiç bir olumsuz durumum yok...

Aklıma gelen tek seçenek, 4+2 kuralından faydalandırmamak için ipkayı bozdular. Çünkü benimle aynı durumda olan bir çok arkadaş var. Onlar da 4+2'den faydalanacakken ipkaları bozuldu...

Sizlerde de böyle bir durum var mı ???

Yoksa kafayı yiyeceğim düşünmekten. Benden daha eskilerin ipkaları kabul edilirken durduk yere hiç hak etmeden ilden gönderilmek zoruma gidiyor...

Aklıma gelen tek seçenek, 4+2 kuralından faydalandırmamak için ipkayı bozdular. Sizlerde de böyle bir durum oldu mu ????


Bazıgünler
Aday Memur
22 Haziran 2025 00:19
COK NADİR BİR DURUM BU SENE SARKTAKİLERİN YÜZDE 95 ki bu oran benim çevremde de yüzde yüz kaldı çift şarkını yapan var 10. senesine dönen var vs vs

Polistanbul0234
Aday Memur
22 Haziran 2025 00:23

Ya benim ilde de 7-8-9 senelikler kaldı, ipkaları bozulmadı. Çünkü onlar zaten 6 seneyi geçmiş ve ikinci şarklarını tamamlamışlar.

Ama şehre ilk şark için 2019'da gelen ve 4+2' kuralından faydalanıp 2025'te ikinci şarkını da tamamlayacak olanların hep ipkaları bozuldu...

Bu arada ilin personel sayısı da azaltıldı. Gidenle gelen arasında 100 fark var

Bazıgünler, 8 saat önce
COK NADİR BİR DURUM BU SENE SARKTAKİLERİN YÜZDE 95 ki bu oran benim çevremde de yüzde yüz kaldı çift şarkını yapan var 10. senesine dönen var vs vs

senpaituyum
Memur
22 Haziran 2025 03:57
durdurma verin bu arada amirleriniz le tekrar görüşün kabul etsinler durdurmayı

Brse
Şef
22 Haziran 2025 06:58

Evet.herkes kaldı. Sizin olay gerçekten ilginç olmuş

Bazıgünler, 8 saat önce
COK NADİR BİR DURUM BU SENE SARKTAKİLERİN YÜZDE 95 ki bu oran benim çevremde de yüzde yüz kaldı çift şarkını yapan var 10. senesine dönen var vs vs
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEkşi Sözlük'te polisler için başlık açıldıTgrt haber polis sorunlarını haber yaptıMazeret ataması 2025X etkinlikleri (TEK BAŞLIK)2025 banka promosyonuHarcırah ödemesiİstifa mantıklı geliyor artık2025 yılı istihdam açıklayan iller

Sözlük

eşler arasındaki eğitim farkı 3 duvar örmek 2 güne bir söz bırak 2 mutluluktan ağlamak 2 bir ölünün anı defteri. 6 Gram Altın 10.000-TL 3 Erkek adam altını beyler doldursun 4 günaydın sözlük 3 yatırım araçları 1 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 1

Son Haberler

AK Parti 2028 Seçimleri İçin Stratejik Kamp BaşlatıyorBaşkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç EttiAileler Dikkat! Çocuk Fotoğrafları Tehdidi AltındaOkullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması