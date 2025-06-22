Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 00:03
2. şark bitecekken ibkam kabul edilmedi

10 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra 4 yıllık bir şark ilinde 2019 yılında göreve başladım. 2023'te birinci şarkım bitti, 2 kere ipka verdim kabul oldu.

Bu yıl yani 2025 yılında da ipkam kabul olsaydı 4 + 2 kuralından ikinci şark görevini de tamamlamış sayılacaktım. Ama, büro amiri ve şube müdürünün ipka döneminde "ben ipka vereceğim, ben senden memnunum" demesine rağmen (kendilerinin ipka verdiğine inanıyorum) ipkam bozuldu ve tayinim çıktı. Yani 4+2 kuralından faydalanamadım...

Yani ilde henüz 5,5 sene çalışmışken ipkamı bozmuşlar. Ama ilde benden eski olanlar, yani 7 -8-9 senedir ilde çalışanların ipkaları kabul oldu...

Çalıştığım yerde hiçbir rütbeliyle asla bir sorun yaşamadım. Ne FETÖ konularından ne de başka bir konudan asla bir soruşturmam ya da cezam yok, ifade bile vermedim. Çalıştığım birimde ve ilde asla sıkıntılı sorunlu bir personel olmadım. Performans puanlarım hep 5. Başarı belgesi ve taltif alımı konusunda sıkıntı yaşamadım ve bir çok kez aldım. Görev konusunda hiç bir eksiğim yok, aydınlatma oranımız yüzde 90'larda. Yani ipkanın bozulmasına gerekçe olacak hiç bir olumsuz durumum yok...

Aklıma gelen tek seçenek, 4+2 kuralından faydalandırmamak için ipkayı bozdular. Çünkü benimle aynı durumda olan bir çok arkadaş var. Onlar da 4+2'den faydalanacakken ipkaları bozuldu...

Sizlerde de böyle bir durum var mı ???

Yoksa kafayı yiyeceğim düşünmekten. Benden daha eskilerin ipkaları kabul edilirken durduk yere hiç hak etmeden ilden gönderilmek zoruma gidiyor...

Aklıma gelen tek seçenek, 4+2 kuralından faydalandırmamak için ipkayı bozdular. Sizlerde de böyle bir durum oldu mu ????


Bazıgünler
Aday Memur
22 Haziran 2025 00:19
COK NADİR BİR DURUM BU SENE SARKTAKİLERİN YÜZDE 95 ki bu oran benim çevremde de yüzde yüz kaldı çift şarkını yapan var 10. senesine dönen var vs vs

Polistanbul0234
Aday Memur
22 Haziran 2025 00:23

Ya benim ilde de 7-8-9 senelikler kaldı, ipkaları bozulmadı. Çünkü onlar zaten 6 seneyi geçmiş ve ikinci şarklarını tamamlamışlar.

Ama şehre ilk şark için 2019'da gelen ve 4+2' kuralından faydalanıp 2025'te ikinci şarkını da tamamlayacak olanların hep ipkaları bozuldu...

Bu arada ilin personel sayısı da azaltıldı. Gidenle gelen arasında 100 fark var

Bazıgünler, Dün
COK NADİR BİR DURUM BU SENE SARKTAKİLERİN YÜZDE 95 ki bu oran benim çevremde de yüzde yüz kaldı çift şarkını yapan var 10. senesine dönen var vs vs

senpaituyum
Memur
22 Haziran 2025 03:57
durdurma verin bu arada amirleriniz le tekrar görüşün kabul etsinler durdurmayı

Brse
Şef
22 Haziran 2025 06:58

Evet.herkes kaldı. Sizin olay gerçekten ilginç olmuş

Bazıgünler, Dün
COK NADİR BİR DURUM BU SENE SARKTAKİLERİN YÜZDE 95 ki bu oran benim çevremde de yüzde yüz kaldı çift şarkını yapan var 10. senesine dönen var vs vs

Brse
Şef
22 Haziran 2025 08:59

İbga değil ipka olacak. Polis olduğuna emin miisin:)


Polistanbul0234
Aday Memur
22 Haziran 2025 09:38

Ben dün akşam açtım konuyu ve ipka yazdım. Ama bugün değişmiş nedense

Brse, Dün

İbga değil ipka olacak. Polis olduğuna emin miisin:)


Sakarya01
Aday Memur
22 Haziran 2025 11:08

2019 da başladıysanız 2025 te zaten 4+2 dolmuş oluyor. Neden kabul olmuyormuş?


Polistanbul0234
Aday Memur
22 Haziran 2025 11:31
Tam tarih tutmuyor. Eylül'e kadar çalışmam lazım burada. Ama ben kesmesem bile resen kesecekler galiba
Sakarya01, Dün

2019 da başladıysanız 2025 te zaten 4+2 dolmuş oluyor. Neden kabul olmuyormuş?


muratcan58
Şube Müdürü
22 Haziran 2025 11:44

hayırlısı olsun sıkma canını sen batıya gidip tekrar dönene kadar çok şeyler değişir ikinci şark kalmaz başka şeyler gelir belki 50 yaştan yırtarsın falan filan o yüzden anı yaşa emniyette uzun süreli plan yapılmaz


crescentstar
Aday Memur
22 Haziran 2025 14:09

İpka yazamadığın için kabul edilmemiş öğrendiğim kadarıyla. &#128522;


Polistanbul0234
Aday Memur
22 Haziran 2025 15:59
Ya arkadaş ben düzgün yazdım eminim yaa, neden değişti anlamadım
crescentstar, Dün

İpka yazamadığın için kabul edilmemiş öğrendiğim kadarıyla. &#128522;


Sakarya01
Aday Memur
22 Haziran 2025 16:38

İpka dönemin de giyapta kesme muhabbeti yoktu. Sen bunun için ipka verdiysen zaten yanlış yapmışsın. İkincisi de Eylül de başlama yapıp günü gününe çalışma muhabbeti hikayeden ibaret. Hangi yonetmelikte yazıyormuş o. Sen yıl olarak doldurdugun 15 ekimden önce basladigin için zorla da olsa şarkını kabul edecekler. Etmezlerse giyapta da kestikleri için mahkemeye verir kabul ettirirsin.


Polistanbul0234
Aday Memur
22 Haziran 2025 17:25
Ya sorun Eylül falan değil. Hiç bir sorunum olmamasına rağmen ve benden eskiler kalmasına rağmen benim imkanın kabul olmaması... Ve ilde benim durumunda olan herkesin ipkasını bozdular
Sakarya01, Dün

İpka dönemin de giyapta kesme muhabbeti yoktu. Sen bunun için ipka verdiysen zaten yanlış yapmışsın. İkincisi de Eylül de başlama yapıp günü gününe çalışma muhabbeti hikayeden ibaret. Hangi yonetmelikte yazıyormuş o. Sen yıl olarak doldurdugun 15 ekimden önce basladigin için zorla da olsa şarkını kabul edecekler. Etmezlerse giyapta da kestikleri için mahkemeye verir kabul ettirirsin.


Polistanbul0234
Aday Memur
22 Haziran 2025 21:22

Ben 2019 yılı 7 Eylül'de başladım bu ilde. 1,5 ay raporum var. PBS'de de 527 Hakediş Tarihi 3 Kasım 2025 görünüyor...

Yani şimdi ben 4+2 kuralından faydalanmak için bu ilde 7 Eylül'e kadar mı yoksa 3 Kasım'a kadar mı çalışmam gerekiyor ??

Veya, 2019'da 15 Ekim'den önce başladığım için 4+2 çalışmış mı sayılacağım ???

Sakarya01, Dün

İpka dönemin de giyapta kesme muhabbeti yoktu. Sen bunun için ipka verdiysen zaten yanlış yapmışsın. İkincisi de Eylül de başlama yapıp günü gününe çalışma muhabbeti hikayeden ibaret. Hangi yonetmelikte yazıyormuş o. Sen yıl olarak doldurdugun 15 ekimden önce basladigin için zorla da olsa şarkını kabul edecekler. Etmezlerse giyapta da kestikleri için mahkemeye verir kabul ettirirsin.


Akın13030
Aday Memur
22 Haziran 2025 22:48
bence senin çift şark bitmiş 15 Eylül sonrası için zaten süreyi doldurması gerektigini emniyet söylüyor.. 15 Ekim öncesi 2-3 ay olsa bile egm kabul ediyor çift şarkı 1.5 ay rapor var o çift şarkı etkiliyor mu sormak lazım personele yoksa çift şarkınız bitmiş sayılır..
Polistanbul0234, Dün

Ben 2019 yılı 7 Eylül'de başladım bu ilde. 1,5 ay raporum var. PBS'de de 527 Hakediş Tarihi 3 Kasım 2025 görünüyor...

Yani şimdi ben 4+2 kuralından faydalanmak için bu ilde 7 Eylül'e kadar mı yoksa 3 Kasım'a kadar mı çalışmam gerekiyor ??

Veya, 2019'da 15 Ekim'den önce başladığım için 4+2 çalışmış mı sayılacağım ???


swat3410
Editor
23 Haziran 2025 09:33

https://www.milliyet.com.tr/emlak/ibka-ne-demek-65525

Kökeni Osmanlıca'ya dayanan 'ibka' sözcüğü devam ettirmek, azletmemek, yerinde bırakmak, bakileştirmek gibi anlamlar taşır. Bu devamlılık anlamı yerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin bir görevin, ikametin devamlılığı için ibka etmek

Bir kelime nedeni ile kişinin sorgulanması büyük polislik başarısıdır.

Daha da katmerlisi doğru sandığın, dayattığın kelimenin yanlış olduğunu bilmemek

Brse, Dün

İbga değil ipka olacak. Polis olduğuna emin miisin:)

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