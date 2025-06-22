Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 00:03
AYNI İLDE 2. ŞARKIM BİTECEKKEN İPKAM BOZULDU. SİZDE DE BÖYLE Mİ ?

10 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra 4 yıllık bir şark ilinde 2019 yılında göreve başladım. 2023'te birinci şarkım bitti, 2 kere ipka verdim kabul oldu.

Bu yıl yani 2025 yılında da ipkam kabul olsaydı 4 + 2 kuralından ikinci şark görevini de tamamlamış sayılacaktım. Ama, büro amiri ve şube müdürünün ipka döneminde "ben ipka vereceğim, ben senden memnunum" demesine rağmen (kendilerinin ipka verdiğine inanıyorum) ipkam bozuldu ve tayinim çıktı. Yani 4+2 kuralından faydalanamadım...

Yani ilde henüz 5,5 sene çalışmışken ipkamı bozmuşlar. Ama ilde benden eski olanlar, yani 7 -8-9 senedir ilde çalışanların ipkaları kabul oldu...

Çalıştığım yerde hiçbir rütbeliyle asla bir sorun yaşamadım. Ne FETÖ konularından ne de başka bir konudan asla bir soruşturmam ya da cezam yok, ifade bile vermedim. Çalıştığım birimde ve ilde asla sıkıntılı sorunlu bir personel olmadım. Performans puanlarım hep 5. Başarı belgesi ve taltif alımı konusunda sıkıntı yaşamadım ve bir çok kez aldım. Görev konusunda hiç bir eksiğim yok, aydınlatma oranımız yüzde 90'larda. Yani ipkanın bozulmasına gerekçe olacak hiç bir olumsuz durumum yok...

Aklıma gelen tek seçenek, 4+2 kuralından faydalandırmamak için ipkayı bozdular. Çünkü benimle aynı durumda olan bir çok arkadaş var. Onlar da 4+2'den faydalanacakken ipkaları bozuldu...

Sizlerde de böyle bir durum var mı ???

Yoksa kafayı yiyeceğim düşünmekten. Benden daha eskilerin ipkaları kabul edilirken durduk yere hiç hak etmeden ilden gönderilmek zoruma gidiyor...

Aklıma gelen tek seçenek, 4+2 kuralından faydalandırmamak için ipkayı bozdular. Sizlerde de böyle bir durum oldu mu ????

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