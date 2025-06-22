KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

arkadaşlar tam olarak bu kurum nedir ne iş yapar ehemniyetin sorunlarına ne derece faydası olur. tayinler konusunda nasıl bir başvuru yapılmalı ?

arkadaşlar tam olarak bu kurum nedir ne iş yapar ehemniyetin sorunlarına ne derece faydası olur. tayinler konusunda nasıl bir başvuru yapılmalı ?