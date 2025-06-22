Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 03:17
Mesleki sorunlar ve Kamu Denetçiliği Kurumu

arkadaşlar tam olarak bu kurum nedir ne iş yapar ehemniyetin sorunlarına ne derece faydası olur. tayinler konusunda nasıl bir başvuru yapılmalı ?


pol44
Aday Memur
22 Haziran 2025 03:42
Bu kurumun emniyetle alakalı daha önceden yayınlamış olduğu bir rapor mevcut. Fakat kararları tavsiye niteliğindedir bu sebepten emniyet pek dikkate almıyor.
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