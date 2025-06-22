Mesleki sorunlar ve Kamu Denetçiliği Kurumu

Bu kurumun emniyetle alakalı daha önceden yayınlamış olduğu bir rapor mevcut. Fakat kararları tavsiye niteliğindedir bu sebepten emniyet pek dikkate almıyor.

Bu kurumun emniyetle alakalı daha önceden yayınlamış olduğu bir rapor mevcut. Fakat kararları tavsiye niteliğindedir bu sebepten emniyet pek dikkate almıyor.