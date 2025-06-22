Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 04:36
Çmb?nin polisliğe geçişi

Selamın aleyküm 3 yıllık çmb yım 8 defa pomem denedim 32.donem mülakata gidicem tedirgin olduğum pomemi kazansam çalıştığım karakoldan yıllık izin alıp polis okuluna gitsem sağlıktan bir sikinti yoksa polis olmak istiyorum intibakta yardımcı olurlar mı ve intibak tahmini kaç gün sürüyor kendi sağlık kağıdımi görebilir miyim? Teşekkür ederim


Ankaralımemur41
Şef
22 Haziran 2025 06:04
Allahdan belanımı arıyon.Mesleğin içindesin, polislerin halini görmüyon mu??? derdin kaşıntın ne?? şarkın yok garbın yok, ceza yaz araç kullan şunu getir bunu getir diyen yok, ek görevin maçın seçimin mitingin o şuyun bu şuyun yok, yani amacın ne???? 5 bin lira fazla maaş almak mı ? derdin ne birader
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