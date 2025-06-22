Cmbden polisliğe( pomem OLARAK) meslek büyüğü abilerim yardımcı olur musunuz

Allahdan belanımı arıyon.Mesleğin içindesin, polislerin halini görmüyon mu??? derdin kaşıntın ne?? şarkın yok garbın yok, ceza yaz araç kullan şunu getir bunu getir diyen yok, ek görevin maçın seçimin mitingin o şuyun bu şuyun yok, yani amacın ne???? 5 bin lira fazla maaş almak mı ? derdin ne birader

Allahdan belanımı arıyon.Mesleğin içindesin, polislerin halini görmüyon mu??? derdin kaşıntın ne?? şarkın yok garbın yok, ceza yaz araç kullan şunu getir bunu getir diyen yok, ek görevin maçın seçimin mitingin o şuyun bu şuyun yok, yani amacın ne???? 5 bin lira fazla maaş almak mı ? derdin ne birader