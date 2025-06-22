Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 06:18
İl içi tayinde süre değişikliği

Arkadaşlar 2023 yılında şarka geldim geldiğim şehir 4 yıldı, 2 gün önce geldiğim yıla göre 2 yıllık yeni sürede ise 4 yıla çıkarılmış bir ilçeye tayin oldum, ben eski süreye mi yeni süreye mi tabiyim, bilen varsa yardımcı olursa sevinirim çünkü benim için hassas bir konu, teşekkür ederim

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