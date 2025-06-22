Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Haziran 2025 07:38
Istanbul İller arası tayin
Merhabalar herkese İstanbul'a tayin başvurusu yapmayı düşünüyorum Avrupa yakasında tavsiye ettiğiniz hastaneler var mı? Benim oraya tayin istemem mecburi biraz. Branş lisans hemşire.

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