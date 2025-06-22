Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Haziran 2025 08:17
Yeterlilik sınavı sözlü bölümü

Merhaba, uzman yardımcısı olan bir memur uzman yeterliliği yazılı sınavını geçip sözlü sınavda elenir mi ? Bunun örneği varsa yazabilir misiniz?

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