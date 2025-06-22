Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 08:57
Zam hayırlı olsun

Temmuz ayına yetişmez ise ağustos da yansıyacak.11 bin civarı zam hayırlı olsun yetmez ama buna da şükür diyelim. (Teyit üst makamlar)


kripto1982
Daire Başkanı
22 Haziran 2025 09:04
Kral inşallah dediğin doğrudur, çalıştığın mesaiye göre en az meslek grubundayz bence, cebe girmeden ben inanmıyorum, tek inandırıcı olabilen rakam , 11 Bin TL zaten devede kulak, neyse inşallah gerçekleşir zam

Anderson1
Şef
22 Haziran 2025 09:09

Şu trollere cvp yazmayın sizle alay ediyorlar


Nick2791
Aday Memur
22 Haziran 2025 09:14
Bırakında yetkili makamlar açıklasın.Bu ikinci başlık zam ile ilgili.İnsanları beklentiye sokmayın

Esmer00
Aday Memur
22 Haziran 2025 09:15

Gardaş inanmayan boş yapmasın. Doğru çikinca aynı şekilde meydan da görmek isterim sizi


Sbz1dftd
Şube Müdürü
22 Haziran 2025 09:22
inşallah doğrudur ama az çok az

Gökhan koçtürk
Aday Memur
22 Haziran 2025 09:24

adam sizlerle t.şşak geçiyor sizde hala inşallah doğrudur diyorsunuz


Sans27
Aday Memur
22 Haziran 2025 09:26

Gece rüyandamı gördün yoksa malummu oldu.


Dnipro06
Aday Memur
22 Haziran 2025 09:31
11 bin ne yaptığımız hard mesainin yarısı bile değil

mengok
Şube Müdürü
22 Haziran 2025 09:34
11 bin sadaka mi ayrıca verileceğini hiç sanmiyorum etkinliklere devam arkadaşlar .. sokakta bile gördüğünüz sohbet ettiğiniz herkese ne rezil durumlarda calistigimjzi anlatın

Esmer00
Aday Memur
22 Haziran 2025 09:55

Az ama malesef olan bu güncel tepkilerle inşallah daha fazla verirler

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