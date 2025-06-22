Düşük maaş

polisliğin malesef yapılacak tarafı kalmadı. sıradan bir kozmetik mağazasında çalışanlar bile 50+ üstü maaş aldığını söylüyor. Fabrikadaki işçi 50 bin maaş alıyor. Polis de gurbette aileden uzak ordan oraya sürükleniyor, senelik iznini istediği zamanda istediği kadar kullanamaz, ek göreleri belirsizdir plan yapamaz, amir müdür baskısı görür, gece gündüz çalışır, yüzde 80 i kirada oturur 30 bin kira verir ve 58 bin maaş alır. Yapılacak tarafı kalamdı malesef

polisliğin malesef yapılacak tarafı kalmadı. sıradan bir kozmetik mağazasında çalışanlar bile 50+ üstü maaş aldığını söylüyor. Fabrikadaki işçi 50 bin maaş alıyor. Polis de gurbette aileden uzak ordan oraya sürükleniyor, senelik iznini istediği zamanda istediği kadar kullanamaz, ek göreleri belirsizdir plan yapamaz, amir müdür baskısı görür, gece gündüz çalışır, yüzde 80 i kirada oturur 30 bin kira verir ve 58 bin maaş alır. Yapılacak tarafı kalamdı malesef