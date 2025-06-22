Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Haziran 2025 10:13
Mazeret ataması yapılması gereken işlemler

Hocalarım

İlk defa mazeret atamasında bulunacağım. İlk aşamada eşimin görev yeri belgesini okula mı götürüyorum. Kendim mi sisteme işliyorum. 2. Aşamada sadece tercih yapılacak heralde. Bilgisi olan yazabilir mi? Ona göre taşınmam gerekiyor artık


kimuni
Daire Başkanı
22 Haziran 2025 10:43

merhabalar,

hocam eş durumu atamasına başvuru yapmadım ancak kabaca dediğiniz şekilde oluyor fakat siz sisteme bir belge yüklemiyorsunuz, okula ibraz ediyorsunuz. hata yapmamak için yayınlanan kılavuzu mutlaka okuyunuz.

başvuru dönemi ve tercih dönemi oluyor. sonrasında da atama.

. Bu arada acılan okulları sadece tercih döneminde görebilirsiniz, tabi şimdiye kadar böyle idi anlamında. hayırlısı olsun


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
22 Haziran 2025 10:46

eğer eşiniz resmi bir kurumda görevliyse belge göstermenize gerek yok sistem otomatik çekiyor bilgiyi. sağlık durumu veya özel sektörde çalışan eş varsa belgeleri okul idaresine teslim etmeniz gerekiyor. aksi halde başvuru onaylanmaz .


kimuni
Daire Başkanı
22 Haziran 2025 10:49

ek detay: sanırım bir de "sisteme işliyor muyum?" gibi bir sorusu var.

(yüklüyor muyum dememiş yani, pardon)

başvurunuzu yaparken evet bazı bilgiler giriyorsunuz. Misal ben engelli durumundan yapmıştım sonra rapor tarihi ve sayısını birde teşhisi vs girmiştim.

siz de durumunuza uygun bilgileri işleyeceksinizdir diye düşünüyorum.

ancak dediğim gibi kılavuzu mutlaka okuyunuz.

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