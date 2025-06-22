Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


22 Haziran 2025 11:20
657den diğer kurumlara geçiş konusu hk.

Merhaba ben 2020 yılında kpss ile atandım. Şu an bir Bakanlığın taşra teşkilatında kadrolu mühendis olarak görev yapıyorum ve 2024 yılı KPSS sınavına girip hatrı sayılır bir puan aldım. Şimdi aklımdaki soru 399 kit kuruluşlarına ve 657 4-B sözleşmeli pozisyonlara bekleme olmadan(direkt istifa edip) geçiş yapabiliyor muyum?

Bilen arkadaşlardan ricam hukuki dayanaklarını paylaşmalarıdır.

Teşekkür ederim şimdiden

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