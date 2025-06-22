Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2025 11:23
Bu maaşla mesleği bırakmak

Dışarda en düşük işçi maaşları servis yemek + 30 bin civarı bizim zaten 12 saatlik mesai de 2 öğün yemek benzin parası çıkarsan 40 bine düşüyor. Memleketinde olmadığın için kira da var ? Ne avantajı kaldı ?


Yeni çeri
Memur
22 Haziran 2025 11:33
herkes senin gibi düşünse emniyet kurumunda polis kalmazdı. gerçekler öyle değil
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